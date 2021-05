Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu s-au intalnit in urma cu doar cateva zile, iar fiecare revedere a fost una cu ”scantei” pentru cei doi. Afaceristul a spus la Xtra Night Show motivul pentru care o mai cauta in continuare pe fosta sa soție.

- Dupa ce Alex Bodi i-a facut scandal in salonul de cosmetica, Bianca Dragușanu a vorbit despre neplacutul incident la Xtra Night Show. Vedeta vrea sa dea uitarii toate lucrurile negative din viața ei. Și se jura ca intre ea și afacerist nu mai exista nicio șansa de impacare. Bianca Dragușanu nu-i da…

- Bianca Dragușanu vine cu prima reacție, dupa ce ieri Alex Bodi i-a facut un scandal de zile mari la salonul de cosmetica. Vedeta marturisește ca in ciuda tuturor lucrurilor e foarte fericita și incearca sa nu mai bage in seama toate energiile negative asupra ei.

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe scaunul esteticianului, de aceasta data pentru a-și corecta o intervenție pe care, deși nu o regreta, nici cea mai mulțumita nu este, dandu-i mult mai mult de furca decat inainte. Vedeta a plecat de la salon mulțimita, dar și cu sprancele mai frumoase ca oricand,…

- Parcul Primaverii din cartierul Manaștur, municipiul Cluj-Napoca, va fi reamenajat. Dupa modernizare, spațiul verde va fi de nerecunoscut și admirat de clujeni. În galeria foto puteți observa cum va arata zona și aleile pe care…

- Bianca Dragușanu este cea mai rasfațata vedeta. Gabi Badalau știe cum sa o faca pe iubita lui sa se simta bine, așa cum a reușit sa o impresioneze și de aceasta data cu darul oferit. Vedeta nu a stat prea mult pe ganduri și s-a laudat imediat in fața fanilor.

- Bianca Dragușanu a postat un nou mesaj de dragoste la adresa celui iubit. Vedeta a vorbit indirect despre nopțile in care ea și Gabi Badalau impart același pat și despre increderea pe care o are in partenerul sau. Bianca Dragușanu a dezvaluit noi intimitați despre relația cu Gabi Badalau „Persoana alaturi…

- Bianca Dragușanu nu se mai oprește. De ce a plecat frumoasa vedeta din Romania și ce are de gand sa faca pe meleagurile turcești. Chiar daca fanii credeau ca totul are legatura cu Gabi Badalau, adevarul este doar pe jumatate. Ce face Bianca in Turcia. De ce a plecat Bianca Dragușanu din Romania Face…