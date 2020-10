Daca, in luna martie a.c. blondina a decis sa faca publica situația sa, o imagine in care o arata desfigurata de fostul sau soț, ei bine, cancan.ro a surprins imagini zguduitoare dintr-o noua etapa a scandalului conjugal ce-i are drept protagoniști. Conform imaginilor ce probeaza actul de violența, fosta asistenta tv ar fi fost batuta cu bestialitate de partenerul sau. La doar cateva saptamani dupa ce s-au impacat, dupa așa-zisa ”desparțire definitiva”, relația celor doi pare sa fie din nou zguduita din temelii. Bianca Dragușanu ar fi fost batuta cu bestialitate de musculosul afacerist, iar intregul…