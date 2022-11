Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trai momente de coșmar in aeroport din cauza unei companii aeriene. Vedeta și fiica ei au avut de așteptat ore in șir pana sa decoleze, iar in tot acest timp s-a confruntat cu diferite probleme. Iata ce a marturisit artista despre aceasta experiența!

- Așa mama, așa fiica! Bianca Dragușanu atrage privirile de fiecare data cu ținutele sale spectaculoase, dar și cu trupul de invidiat. Vedeta petrece destul de mult timp in compania fiicei sale, Sofia, iar de aceasta data, frumoasa blondina a postat o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

- Bianca Dragușanu a avut parte de o surpriza de proporții din partea fiicei sale. Blondina tocmai ce s-a intors din vacanța pe care a petrecut-o alaturi de Gabi Badalau, iar prima oprire a fost directe la fiica ei, care o aștepta cu mult dor acasa. Bianca Dragușanu a fost foarte emoționata de surpriza…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau par sa aiba o relație din ce in ce mai serioasa, iar de curand fosta asistenta TV a vorbit și despre relația pe care fiica ei din mariajul cu Victor Slav, Sofia, o are cu afaceristul.

- In weekendul care a trecut, Bianca Dragușanu i-a organizat fiicei sale și a lui Victor Slav o petrecere. Sofia a implinit șase ani și a sarbatorit alaturi de toți prietenii ei. A avut mai multe torturi, aranjamente speciale. De la petrecere nu a lipsit Gabi Badalau, care e iubitul oficial al Biancai.…

- Prima zi de școala a venit cu emoții mari pentru Bianca Dragușanu in acest an. Fiica ei, Sofia, a inceput școala, iar blondina a dus-o la deschiderea noului an școlar impreuna cu Victor Slav. Cei doi se ințeleg de minune in preajma fetiței lor.

- Bianca Dragușanu e o femeie foarte credincioasa, iar vedeta a marturisit la Antena Stars ca in fiecare duminica merge la biserica alaturi de fiica ei. Recent, cele doua au merg chiar in biserica unde Gigi Becali a adus o icoana facatoare de minuni. Blondina susține ca așteapta ca acum in viața ei sa…

- In timp ce Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt in vacanța in Grecia, fetița sa se bucura de relaxare tot in afara Romaniei. Vedeta și-a lasat fiica pe maini bune, mai exact pe mainile lui Victor Slav, fostul ei partener de viața și tatal micuței. Aceștia au plecat și ei intr-o vacanța departe de țara.