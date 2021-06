Bianca Drăgușanu a spus ce sentimente are pentru Gabi Bădălău după despărțire Sfarșitul anului 2020 și inceputul anului acesta, Bianca Dragușanu le-a petrecut in Dubai și in Maldive alaturi de Gabi Badalau. Dupa intoarcerea in țara, modelul a spus ca traiește „cea mai frumoasa perioada” din viața ei. Bianca Dragușanu a spus ce sentimente are pentru Gabi Badalau dupa desparțire De atunci și pana in prezent, perechea a avut mai multe desparțiri și impacari. La inceputul lunii iunie, Gabi Badalau a declarat la Antena Stars: „Intr-adevar, am avut o relație cu Bianca. Toata lumea știe, nu este nimic de ascuns. Nu mai avem, nu ne mai leaga nimic din punct de vedere sentimental.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

