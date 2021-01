Bianca Drăgușanu a confirmat zvonurile despre căsătoria cu Gabi Bădălău Bianca Dragușanu a petrecut sarbatorile de iarna și inceputul anului 2021 alaturi de Gabi Badalau. Ulterior, in presa s-a speculat ca perechea s-ar casatori. Recent, in cadrul emisiunii Teo Show, Bianca a confirmat zvonurile. Bianca Dragușanu a confirmat zvonurile despre casatoria cu Gabi Badalau „In momentul de fața chiar cred ca traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții mele. Am plecat singura in vacanța și de acolo am plecat cu cineva intr-o [alta] vacanța. O luna de zile am stat doar intr-o vacanța. Nu a fost ceva planificat. Am spus ca vreau sa merg in Maldive, ca vreau sa-mi fac poze mișto. Acolo… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

