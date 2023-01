Stiri pe aceeasi tema

- Lisa Marie Presley a suferit un al doilea stop cardiac la spital, unde fusese transportata dupa ce a fost gasita inconstienta la domiciliul ei, iar familia a semnat un ordin DNR, care prevedea ca ea sa nu fie resuscitaa, informeaza TMZ, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Lisa Marie Presley va fi inmormantata langa tatal si fiul ei la proprietatea familiei din Tennessee, Graceland. Cantareata, care a murit dupa ce se pare ca a suferit un stop cardiac la locuinta ei joi, avea 54 de ani. A fost singurul copil al „Regelui Rock"n"Rollului", Elvis Presley. „Locul final de…

- Lisa Marie Presley a murit la doar 54 de ani. Vestea ca fiica marelui Elvis s-a stins din viața a șocat o lume intreaga. Cauza decesului a fost un stop cardiac, iar medicii nu au mai putut sa o salveze. Moartea ei vine la mai bine de doi ani dupa cea mai recenta tragedie care o […] The post Viața blestemata…

- Lisa Marie Presley i s-a alaturat tatalui ei, legendarului Elvis Presley, in lumea celor trecuți in neființa la doar 54 de ani. Avand in vedere ca artista era singuria fiica, implicit singurul moștenitor direct al Regelui, a ramas sub semnul intrebarii ce se va intampla cu moștenirea lasata de acesta.

- Lisa Marie Presley, unica fiica a lui Elvis Presley, a murit, a anuntat mama sa, relateaza CNN. Ea fusese dusa de urgenta la spital dupa ce a suferit un stop cardiac, transmite news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- La raft apare un preț , iar la casa te poți trezi cu altul, asta daca nu ești atent. Asta i s-a intamplat unui cititor NewsBV.ro, la un supermarket Carrefour din oraș. Nu sunt puține cazurile in care, in mai toate magazinele, clienții au avut parte de surprize neplacute ca prețul de la raft sa fie altul…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- Romania se situeaza pe primul loc in Europa la consumul de antibiotice, cu peste 25 de doze administrate zilnic la 1.000 de locuitori, la același nivel ca in urma cu 10 ani, arata un studiu publicat de Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC), cu ocazia Zilei Europene de Conștientizare…