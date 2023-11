Jucatoarea de tenis canadiana de origine romana Bianca Andreescu a afirmat, sambata, cu ocazia lansarii cartii "Bibi joaca tare" in limba romana, la Bucuresti, ca obiectivul sau principal ramane sa ajunga numarul unu in clasamentul WTA, fiind de asemenea convinsa ca va reusi in viitor sa egaleze performanta din 2019, cand a cucerit titlul la US Open.

"Sigur ca ma gandesc la performante precum castigarea US Open. Eu am foarte multa incredere in mine si in calitatea jocului meu de tenis, si sunt convinsa ca da, in curand se va intampla. Locul 1 mondial ramane obiectivul meu si sper ca la Jocurile…