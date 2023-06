Beyonce, învinuită de creșterea prețurilor în Suedia Startul turneului mondial al cintareței americane de 41 de ani a stirnit o frenezie a cererii de rezervari de hoteluri și de mese la restaurant, iar fenomenul a determinat, luna trecuta, creșterea prețurilor in Suedia, scrie BBC. Nu doar razboiul din Ucraina sau blocajele din lanțul de aprovizionare sint de vina pentru creșterea prețurilor, ci și artista Beyonce, a explicat Michael Grahn, econo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

