Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 60% dintre parinti incearca sa se incadreze intr-un buget de cel mult 500 de lei pentru rechizite, in contextul inceperii noului an scolar, releva cel mai recent sondaj realizat pe o platforma de recrutare online. Cercetarea Bestjobs arata, totodata, ca peste 70% dintre respondenti se gandesc…

- Bestjobs: Scumpirea rechizitelor pune presiune pe salariile parinților. Bugetul „back to school” din acest an este de cel mult 500 de lei pentru materialele școlare necesare copiilor 07 septembrie 2023.

- Contextul economic actual schimba prioritațile romanilor cand vine vorba de cariera, dar și de viața personala, aceste doua aspecte fiind mai conectate ca oricand. Tot mai mulți tineri din Romania aleg sa-și amane sau sa-și anuleze planurile importante din viața personala, cum ar fi intemeierea unei…

- Persoanele in cautare de noi oportunitati profesionale au inregistrat pe platforma de recrutare bestjobs aproximativ 650.000 de aplicari in luna iulie, cu 30% mai multe decat in luna precedenta si cu 20% mai multe decat iulie 2022. Aceasta dinamica indica o competitie crescuta intre candidatii care…

- ”In plin sezon estival, operatorii din industria ospitalitatii continua sa faca recrutari pentru a acoperi necesarul de angajati. Pe platforma de recrutare online bestjobs, sunt in prezent disponibile aproximativ 2.000 de posturi in Turism si HoReCa, la nivel national, cu 15% mai multe decat anul trecut.…

- Un procent de 40% dintre angajatii white-collar se duc zilnic la birou in prezent, in timp ce 28% lucreaza in sistem hibrid iar o treime exclusiv remote, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare. „Piata de birouri a avut mult de suferit in ultimii ani, intrucat tot mai multi angajati…

- Un procent de 40- dintre angajatii white-collar se duc zilnic la birou in prezent, in timp ce 28- lucreaza in sistem hibrid iar o treime exclusiv remote, potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare. "Piata de birouri a avut mult de suferit in ultimii ani, intrucat tot mai multi angajati…

- Este Ziua Mondiala a Tatalui astazi. Puțina cunoscuta la noi in țara, dar sarbatorita in multe alte țari din lume, Ziua Tatalui marcheaza importanța prezenței și existenței taților noștri in viețile noastre. Din ce in ce mai multe perechi de parinți vin, impreuna, la consulturile pediatrice. Personal…