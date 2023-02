Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, al carui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, l-a acuzat duminica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca este vinovat pentru razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, pozitie fata de care executivul condus de Georgia Meloni…

- Fostul premier italian, Silvio Berlusconi, al carui partid Forza Italia (FI) face parte din actualul guvern de la Roma, l-a acuzat duminica pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ca este vinovat pentru razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei, pozitie fata de care executivul condus de Georgia…

- Rusia nu trebuie sa castige razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat miercuri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu ocazia intalnirii cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, liderul de la Paris subliniind ca miza este viitorul Europei. Emmanuel…

- Rusia nu trebuie sa castige razboiul impotriva Ucrainei, a afirmat miercuri seara presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu ocazia intalnirii cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, si cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, liderul de la Paris subliniind ca miza este viitorul Europei, scrie…

- A crescut bilanțul tragediei din Dnipro, unde o racheta anti-portavion a lovit un bloc de locuințe. 45 de oameni au murit, pentru care și 6 copii. Alți 79 au fost raniți, a anunțat Volodimir Zelenski, care a spus ca prin astfel de crime Rusia s-a transformat intr-un dușman al intregii omeniri. Intre…

- In varful unui deal, șamanii, imbracați in ținuta tradiționala andina, au salutat anul care vine intr-o ceremonie de purificare care a inclus flori, tamaie, un șarpe și fotografii ale președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.„Toate acestea se vor calma. Va veni pacea, liniștea. Asta am vazut",…

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut, miercuri, la Moscova, in timpul unei reuniuni de bilant cu responsabilii din domeniul apararii, ca este „mai bine” ca razboiul din Ucraina „s-a intamplat astazi decat maine”, relateaza CNN . „A devenit evident ca ciocnirile cu aceste forțe, inclusiv in Ucraina,…

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…