Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama a demonstrat, in urma cu puțin timp, ca iși permite orice aroganța iși dorește, dupa ce și-a achiziționat o casa in Dubai. Mult timp a ținut ascunsa suma pe care a cheltuit-o, insa acum a decis sa dezvaluie prețul uriaș. Mai mult, vedeta a marturisit, in exclusivitate la Antena Stars,…

- Twitter "a cazut" din cauza unor probleme tehnice, anunța Rador. Platforma a fost nefunționala miercuri pentru mii de utilizatori, potrivit site-ului Downdetector.com, care urmarește intreruperile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie), ca a gasit un rucsac in apropierea locuinței președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva. Inițial, s-a crezut ca exista o amenințare cu bomba, dar erau doar obiecte personale. Poliția militara, pompierii și agenții de securitate…

- Recentele atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene au dus la intreruperi masive de curent, in special in capitala Kiev, unde temperaturile au scazut sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat „crime impotriva umanitații” pe masura ce se apropie iarna – consemneaza intr-o…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc s-a declarat, miercuri, extrem de fericit de votul in unanimitate dat in Camera Deputatilor pentru proiectul de modificare a Legii cetateniei, pe care l-a initiat impreuna cu alti doi parlamentari social-democrati si care prevede ca se poate acorda cetatenie romana strainilor…

- Jason David Frank s-a stins din viața la doar 49 de ani. Vestea ca starul din Power Rangers a murit a șocat o lume intreaga. Acesta a interpretat o buna perioada unul din personajele principale ale serialului adorat de copii. Familia nu a facut inca o declarație a decesului lui, dar unele surse susțin…

- Explozii puternice s-au produs luni dimineața in capitala Ucrainei, Kiev, la doua zile dupa deflagrația de la Podul Crimeei. Exploziile au avut loc in jurul orelor locale 08:15 (05:15 GMT). Au rasunat sirenele de alerta, insa mai multe zeci de minute dupa explozii, potrivit AFP. „Mai multe explozii…

- Presedintele american Joe Biden a semnat vineri un ordin executiv privind transferul de date personale din Uniunea Europeana catre SUA, schimb care este crucial pentru economia digitala, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. Semnarea decretului de catre liderul de la Casa Alba vine dupa ce in…