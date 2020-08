Berlinul și democrația Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Guvernul de stanga al Berlinului a interzis mai multe manifestații ce se anunțau de amploare impotriva politicii germane de combatere a coronavirusului, declanșand o noua dezbatere despre drepturi și libertați. In justificarea hotararii luate, autoritațile amesteca aspecte virologice și ideologice – gest in care presa citește incalcarea nepermisa a unui tabu. […] The post Berlinul și democrația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

