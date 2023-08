Stiri pe aceeasi tema

- Germania analizeaza posibilitatea de a trimite rachete de tip Taurus Ucrainei, insa doar daca va fi redusa raza de acțiune a acestora in așa fel incat sa nu poata fi folosite pentru a ataca teritoriul rus.

- Berlinul a criticat o reglementare cale le permite statelor UE cu o povara foarte mare sa aiba termene mai lungi pentru inregistrarea cererilor de azil la frontierele externe ale UE, precum si posibilitatea de a reduce standardele pentru cazare si ingrijire, relateaza DPA, informeaza Agerpres.In…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca ia in considerare autorizarea transportului catre Ucraina a unor rachete ATACMS cu raza mai lunga de actiune, pe care Kievul le solicita sa-si consolideze contraofensiva impotriva Rusiei, transmite EFE.

- Sistemele de aparare antiaeriana ale Rusiei au doborat patru rachete duminica, au spus oficiali rusi, una deasupra peninsulei Crimeea, anexata, si trei deasupra regiunilor rusesti Rostov si Briansk de la granita cu Ucraina, relateaza AFP, conform Agerpres.O racheta de croaziera a fost doborata in…

- Germania nu este pregatita sa trimita Ucrainei rachete de croaziera cu raza de actiune lunga, in pofida cererilor repetate din partea oficialilor ucraineni, a declarat luni ministrul german al apararii Boris Pistorius, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In ceea ce priveste armele cu raza de actiune…

- Armata rusa a efectuat atacuri cu rachete asupra mai multor regiuni din Ucraina, in noaptea de duminica spre luni, majoritatea atacurilor fiind respinse de apararea antiaeriana ucraineana.Șeful Administrației Militare Regionale Dnipro a scris pe Telegram ca regiunea a fost atacata cu drone Shahed…

- Ca raspuns la impunerea de catre Rusia a unor restricții privind numarul de funcționari germani pe teritoriul sau, Berlinul a revocat licențele a patru din cele cinci consulate rusești din Germania. Guvernul de la Berlin a decis sa inchida patru din cele cinci consulate ale Rusiei din Germania, ca represalii…

- ”Contractele au fost semnate”, a declarat directorul generalv Armin Papperger pentru Handelsblatt, adaugand ca cooperarea va acoperi intretinerea si repararea vehiculelor blindate in Ucraina, in timp ce constructia tancurilor va fi pregatita in paralel. Rheinmetall va detine un pachet majoritar de 51%…