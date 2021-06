Radu Jude, regizorul filmului „Babardeala cu bucluc sau porno balamuc”, si producatoarea Ada Solomon, au primit duminica seara, la Berlin, trofeul Ursul de Aur in cadrul Summer Special. Festivalul International de Film de la Berlin si-a anuntat castigatorii la inceputul lunii martie dar din cauza pandemiei a amanat decernarea premiilor.... The post Berlinale 2021 | Filmul romanesc, rege la Berlin appeared first on Tabu .