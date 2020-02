Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "There Is No Evil", in regia iranianului Mohammad Rasoulof, o drama despre limitele libertatii individuale sub un regim autoritar, a castigat sambata Ursul de Aur pentru cel mai bun film la cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin. Prezenta romaneasca la…

- „There Is No Evil”, de Mohammad Rasoulof, a primit, sambata seara, marele trofeu Ursul de Aur al celei de-a 70-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, unde Cristi Puiu a fost desemnat cel mai bun regizor din competitia Encounters, aflata la prima editie, pentru lungmetrajul „Malmkrog”.

- Ieșind ieri de la proiecția de presa cu Irradies, de Rithy Panh, ma trezesc intr-o scena suprarealista. Un barbat dezinfecteaza micile bazine cu apa de 10 centimetri de pe langa Berlinale Palast cu un aparat de curațat sub presiune. Polițistul aflat langa mine imi confirma ca da, se dezinfecteaza din…

- Festivalul International de Film de la Berlin, primul mare festival de cinema al anului desfasurat in Europa, isi deschide portile incepand de joi cu staruri precum Sigourney Weaver, Javier Bardem si Hillary Clinton asteptate pe covorul rosu al unei editii, cea de-a 70-a, cu accente politice, informeaza…

- Cea de-a 70-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin debuteaza joi. Timp de zece zile, sunt programate 340 de pelicule, iar noua conducere a festivalului a insistat sa marcheze schimbarea de directie printr-o noua conceptie grafica a afiselor, noi sali de proiecție și noi secțiuni,…

- Dramaturgul si cineastul american Kenneth Lonergan, actorii Berenice Bejo si Luca Marinelli fac parte din juriul international al celei de-a 70-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care va avea loc intre 20 februarie si 1 martie, potrivit news.ro.La inceputul lunii ianuarie a fost…

- Actorul britanic Jeremy Irons, laureat al premiului Oscar, va prezida juriul celei de-a 70-a editii a Festivalului de Film de la Berlin, care are loc anul acesta intre 20 februarie si 1 martie, relateaza joi AFP si dpa. "Personajele iconice interpretate de Jeremy Irons si stilul sau inconfundabil…