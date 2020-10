Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a declarat joi ca respecta decizia Serbiei de a-si retrage participarea de la exercitiile militare comune cu Rusia si Belarus, ce urmeaza sa aiba loc in cursul lunii in aceasta din urma tara, zguduita de proteste dupa alegerile prezidentiale controversate de la 9 august, transmite Reuters. Serbia…

- Ministrul german de externe Heiko Maas a respins duminica acuzatiile Rusiei conform carora Germania intarzie investigatiile in cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat sub tratament medical la un spital din Berlin in urma unei tentative de otravire, relateaza Agerpres care citeaza dpa.

- Uniunea Europeana a indemnat joi Moscova sa efectueze o ancheta privind otravirea opozantului rus Alexei Navalnii si nu a exclus aplicarea de sanctiuni, noteaza AFP. "Guvernul rus trebuie sa faca tot posibilul pentru a desfasura o ancheta aprofundata asupra acestei crime si in deplina transparenta",…

- Rusia a anunțat angajarea unui “examen preliminar” in cazul Navalnii, la o saptamana dupa transferarea pacientului la spitalul din Berlin. Intr-un comunicat foarte concis, poliția transporturilor din districtul federal Siberia este menționata efectuarea unei inspecții la locurile in care Aleksei Navalnii…

- Kremlinul afirma ca nu vede necesitatea imediata a unei anchete cu privire la motivele degradarii bruste a starii sanatatii lui Aleksei Navalnii si apreciaza marti ca semnele de otravire evocate luni de spitalul din Berlin in care opozantul a fost transferat nu permit sa se acrediteze definitiv un asemenea…