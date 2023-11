Stiri pe aceeasi tema

- BERD si Banca Transilvania sustin cresterea serviciilor de livrare din e-commerce din RomaniaBanca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) faciliteaza accesul la finantare pentru operatorul roman de curierat Sameday, printr-un acord de partajare a riscului cu Banca Transilvania, potrivit…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) faciliteaza accesul la finanțare pentru operatorul roman de livrare de colete Sameday, printr-un acord de partajare a riscului cu Banca Transilvania. Prin Cadrul de Partajare a Riscului (CPR) al BERD, Banca Transilvania acorda un imprumut de…

- Conform studiului de piața efectuat de Sameday , 64% dintre consumatorii din mediul urban care iși propun sa comande online in cadrul campaniei de Black Friday, vor alege livrarea la easybox . Pentru acest an, volumul de livrari asociate campaniei de Black Friday va crește semnificativ, iar compania…

- Candva, componentele și accesoriile pentru mașina populau rafturile magazinelor de profil, dar, intre timp, toate aceste stocuri au migrat catre online, dezvoltarea e-commerce-ului fiind vizibil și in aceasta nișa a accesoriilor pentru mașini, nișa in care a crescut afacerea VagAuto.ro. Cu o vechime…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2% in 2023, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,8%. In aprilie, FMI estima un avans de 3,7% al PIB-ului Romaniei in 2024.Pentru 2028, FMI prognozeaza o crestere a economiei romanesti…

- Fondul Monetar International a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, arata cel mai nou raport ”World Economic Outlook”, publicat marti, 10 octombrie, de institutia financiara internationala. Economia romaneasca va incetini, de la un avans de 4,7% in 2022, pana la 2,2%…

- Romania vrea sa cumpere Portul Internațional Liber Giurgiulești, a declarat premierul roman, Marcel Ciolacu, in cadrul unui interviu la Digi24. Potrivit oficialului, ministrul roman al Transporturilor a purtat discuții cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și actualmente se așteapta…

- Agenția Naționala de Reglementare in Energetica (ANRE) informeaza ca, in cadrul ședinței Consiliului de Administrație din 12 septembrie 2023, a aprobat contractul de transmitere in locațiune catre SRL „Vestmoldtransgaz” (subsidiara „Transgaz” Romania) a rețelelor de transport al gazelor naturale gestionate…