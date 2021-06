Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat, miercuri, pe platforma Eco Burn de la Brazi, ca in incendiu au ars peste 500 de tone de deseuri periculoase si nepericuloase, inclusiv deseuri din zona medicala. „Acest incendiu ar putea aduce daune substantiale de mediu, avem statii…

- Peste 500 de tone de deseuri periculoase si nepericuloase se aflau in incineratorul de deseuri cuprins de un incendiu de amploare langa Ploiesti, spune șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu. El adauga ca firma urma sa fie racordata la utilitati, pentru a-si putea relua activitatea care fusese sistata…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna a fost, miercuri dimineața pe platforma societații Eco Burn din localitatea Brazi, Prahova, unde peste 50 de pompieri se lupta cu flacarile de peste 10 ore. Ministrul a precizat ca in hala era interzisa depozitarea deșeurilor medicale periculoase,…

- Consiliul Judetean Prahova anunta, miercuri, ca incearca inchiderea incineratorului de la Brazi, cuprins de un puternic incendiu in noaptea de marti spre miercuri, din cauza ”gravelor incidente de mediu pe care le-a generat in ultimii ani, punand in pericol sanatatea oamenilor din una dintre cele…

- Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Romania risca sa devina groapa de gunoi a Europei. Zilnic se incearca patrunderea cu deșeuri periculoase pe la punctele de frontiera Șeful Garzii de Mediu vorbește despre…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, susține ca in fiecare zi granițele țarii sunt forțate pentru introducerea de deșeuri, potrivit mediafax.ro. „Nu exista zi sa nu se incerce patrunderea in țara, sub o forma sau alta, mascata, voalata sau fațișa, cu deșeuri pe la punctele de frontiera…

- Structuri de crima organizata fac presiuni pe punctele vamale din Romania pentru a introduce cantitati tot mai mari de deseuri in tara, in conditiile in care in Europa s-au epuizat capacitatile de stocare a gunoaielor si China nu mai este o poarta deschisa in acest sens, a declarat, joi, la Craiova,…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de mediu, Octavian Berceanu, vorbeste despre situatia localnicilor din Sintesti, localitate situata in apropierea Capitalei, unde tone de gunoi sunt aduse cu camioane si arse ilegal pe terenuri virane, Berceanu considerand ca acolo este o problema sociala.