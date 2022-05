Stiri pe aceeasi tema

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, incepand de vineri, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban,…

- Prețul materiei prime a explodat in ultimele zile pe piețele internaționale. Graul a ajuns la cotații record dupa o decizie a Indiei, care, in contextul razboiului din Ucraina, a dat peste cap planurile marilor comercianți.

- Inventivi ca intotdeauna, șoferii din Romania au gasit soluția pentru a evita explozia prețurilor la carburanți. Conducatorii auto din vestul țarii trec granița chiar in Ungaria pentru a face plinul la prețuri mult mai avantajoase. Un litru de carrburant e mai ieftin chiar și cu trei lei la unguri,…

- Pe intreg parcursul anului trecut, in Romania, prețurile la pompa ale motorinei și benzinei au ramas relativ apropiate. Diferențe ușor mai ridicate au fost in vara anului 2021, deși ele s-au menținut in general sub 20 de bani pe litru. O diferența ușor de observat a inceput sa apara in primavara acestui…

- Aș dori sa asigur pe toata lumea ca aprovizionarea cu energie a Ungariei este sigura și va continua sa fie așa și in viitor, a scris ministrul de Externe al Ungariei, pe pagina sa de socializare, relateaza presa maghiara. Szijjarto a reacționat la faptul ca Ursula von der Leyen, președintele Comisiei…

- Motorina si benzina se mai ieftinesc cu cativa bani. Pentru joi, 7 aprilie, Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit pentru benzina A 95 un pret plafon de 27 de lei si 30 de bani, cu opt bani mai putin decat miercuri.

- Mai sunt trei saptamani pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Paste, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele pe Internet. Pe site-urile de profil din Argeș gasiți diverse oferte,…

- In aceasta seara, prețul la combustibili a trecut de 8 lei la benzinariile MOL din Baia Mare, provocand reacții in lanț de nemulțumire in randul populației. Ar trebui ca baimarenii sa-i taxeze și sa nu mai alimenteze la ei, pentru a se invața minte sa nu profite de astfel de momente care nu au nicio…