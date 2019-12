Benzi speciale pentru transportul public la Brasov: Autobuzele vor merge pe asfalt colorat

Peste 16 kilometri de benzi dedicate special transportului in comun vor fi amenajate in Brasov, printr-un proiect de peste 16 milioane de lei finantat de Uniunea Europeana. Autobuzele din oras vor merge pe asfalt colorat.



In cadrul contractului de finantare pentru proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public si trotuare adiacente", autobuzele care vor circula pe mai multe strazi din Brasov vor avea la dispozitie o banda speciala pentru transportul in comun.



"Am semnat cel de al doilea contract de finantare nerambursabila in mai putin de o saptamana. (...) Este o…