Beny Steinmetz a fost eliberat de autoritățile din Cipru Miliardarul israelian Beny Steinmetz a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in Romania, dar a fost eliberat condiționat dupa ce a fost reținut in Cipru. El va incerca sa obtina anularea mandatului european de arestare emis de Romania. Purtator de cuvant al lui Steinmetz a declarat ca miliardarul va fi eliberat imediat pe cauțiune, in așteptarea confirmarii ridicarii mandatului european de arestare. Beny Steinmetz a fost arestat in Cipru saptamana trecuta in baza unui mandat de arestare emis de Romania. El fusese deja arestat și in alte țari europene sub același mandat, dar in cele din urma… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

