Fostul presedinte egiptean Hosni Mubarak, care a incetat din viata marti la un spital militar din Cairo, a fost un lider angajat in favoarea pacii cu Israelul si a libertatii palestinienilor, au reactionat premierul israelian Benjamin Netanyahu si presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, dupa anuntul decesului fostului sef de stat, transmit AFP, EFE si dpa. Hosni Mubarak i-a succedat in 1981 lui Anwar Sadat, in timpul caruia Egiptul a devenit prima tara araba care a semnat un tratat de pace cu Israelul (urmat de Iordania in 1994). Alungat de la putere in 2011, la inceputul Primaverii…