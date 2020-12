Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, 19 decembrie, in cadrul ediției a 76 -a a promoției "Glory" , care s-a desfașurat in Țarile de Jos(Olanda), la Rotterdam, luptatorul roman de kickboxing Benjamin Adegbuyi l-a invins pe cel mai de temut și cunoscut luptator din istoria acestui sport. In prima runda ambii luptatori au…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, in runda cu numarul 3 a main event-ului din gala Glory 76! Vezi AICI cum a decurs lupta dintre Benny și Badr Hari! Benny Adegbuyi a fost pus la podea in runda cu numarul 2, dar a obținut victoria carierei. La final, le-a…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (36 de ani) se vor ciocni in aceasta seara, in main event-ul galei Glory 76. Lupta dintre romanul Benny Adegbuyi și olandezo-marocanul Badr Hari, cel mai important eveniment al anului in sporturile de contact, va putea fi urmarita in Romania in exclusivitate pe…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (36 de ani) lupta in main event-ul galei Glory 76, sambata, dupa ora 22:00. Infruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Lupta dintre Benny Adegbuyi și Badr Hari va fi transmisa in exclusivitate pentru Romania pe platforma online Sport Extra. Detalii…

- Confruntarea greului Hari cu al noastru Benny a fost de doua ori amanata anul acesta. Ultima oara, Badr Hari a contactat COVID-19 inaintea cu trei saptamani inaintea galei cu pricina, Glory 76 (ce urma sa aiba loc pe 7 noiembrie). Gala, al carei meci de capatai este cel in cauza, va putea fi urmarita…

- Cristian Filip nu a stat degeaba in lunile in care nu a putut participa la concursuri din cauza pandemiei de Coronavirus. Perioada dificila prin care intreaga planeta trece, l-a inspirat pe pugilist, care lanseaza astazi un clip motivațional despre cum sa-ți invingi frica. Cine se vaccineaza primul?!…

- Lupta dintre Benny Adegbuyi (35 de ani) și Badr Hari (35), cel mai important meci al anului din kickboxingul mondial, va avea loc pe 19 decembrie. Anunțul a fost facut de luptatorul roman, care a aflat intr-un final noua data la care meciul sau, parte a galei Glory 76, va avea loc. Benny Adegbuyi -…

- Aflat in fața celei mai importante lupte din cariera, de va reuși sa treaca de puternicul Hari, Benny va ajunge sa se bata pentru titlul Glory 76. Mult așteptata gala ar fi trebuit sa se dispute pe 20 iunie, la Rotterdam, dar a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19. Intrebat ce ar alege intre…