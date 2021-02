Beneficiile pe care sportul le poate aduce in viata ta Sportul te poate ajuta sa ai o conditie fizica de invidiat si te mai poate ajuta la dezvoltarea armonioasa a corpului. In plus sportul mai sporeste si sanatatea psihica a persoanelor care chiar sunt active.



Starea de bine pe care o simti dupa toate exercitiile fizice pe care le faci se va vedea cu ochiul liber. Vei fi mult mai fericit si vei avea mai multa incredere in fortele tale proprii.



Beneficiile aduse de sport in viata ta



Imbunatateste starea fizica si mentala



