- Bebelușii alaptați la san cresc mai sanatoși fizic și emoțional, iar mamicile vor avea riscuri mai mici de cancer la san, cancer ovarian, diabet de tip 2 si afectiuni vasculare, dar Romania are una dintre cele mai mici rate de alaptare din Europa. Saptamana Mondiala a Alimentației la San, celebrata…

- Romania are una dintre cele mai mici rate de alaptare exclusiva din Europa, iar cifrele continua sa scada. Daca despre nenumaratele beneficii ale alaptarii pentru copii se discuta mai des, medicii subliniaza faptul ca avantajele pentru mama nu sunt nici ele deloc de ignorat. Mai exact, studiile efectuate…

- Romania se situeaza printre tarile europene cu cea mai mica rata de alaptare, iar procentul mamelor care aleg sa isi hraneasca bebelusul exclusiv prin alaptare a continuat sa scada, in ultimii ani. Datele INSP indica o rata a alaptarii exclusive de 12,6- in Romania, care este printre cele mai mici…

- Romania ramane țara din Europa in care mor cei mai mulți oameni in accidente rutiere. Anul trecut au avut loc in Romania 5.000 de accidente grave, cele mai multe dintre ele petrecute in timpul verii, in special in iulie și august.

- “Europa mizeaza pe carbun! Romania TREBUIE sa faca la fel! Intai CONSTRUIM noi capacitati, apoi le punem in CONSERVARE pe cele existente!!! Ma opun categoric inchiderii mineritului din Oltenia si sustin punerea in CONSERVARE ( EXCLUS INCHIDEREA) a capacitatilor pe carbune doar dupa ce noile sisteme…

- „Piata de IT din Romania, in special pe segmentul de dezvoltare software, este una dintre cele mai dinamice din regiune, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care mizam foarte mult pe cresterea businessului nostru de aici. Am deschis biroul din Romania in primavara anului 2021, sub auspicii nu…