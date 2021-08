Beneficii pentru mamele cu posibilităţi materiale reduse. Ce vor primi pentru noul născut Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2000 de lei pentru noul nascut. Ajutorul ar urma sa se acorde in primele trei luni de la nastere. Proiectul se afla in dezbatere publica, iar autoritațile mizeaza pentru finanțarea acestui program pe bani europeni. Ar urma sa primeasca aceste tichete sociale mamele minore, cele care primesc venitul minim garantat, cele care se afla in situații critice sau sunt victime ale violenței domestice ori se afla in situatii deosebite de vulnerabilitate, de exemplu, fara locuinta. Tichetele sociale vor putea fi utilizate la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de acordare a trusourilor pentru nou-nascuți, de care vor beneficia mamele cu posibilitați materiale reduse, a fost pusa in consultare publica de catre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Potrivit propunerii, sprijinul financiar, constand in tichete sociale in valoare de cate…

- Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2.000 de lei pentru fiecare nou nascut, care se vor acorda in primele trei luni de la nastere. Banii vor proveni din fonduri europene, potrivit unui proiect inițiat de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.

- Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2.000 de lei pentru noul nascut. Tichetele se vor acorda in primele 3 luni de la nastere, transmite Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, citat de Agerpres. “Astazi, 2 august 2021, Ministerul Investitiilor…

- Mamele cu posibilitati materiale reduse ar putea beneficia de tichete sociale de 2.000 de lei pentru un nou nascut, care se vor acorda in primele trei luni de la nastere, potrivit unui proiect de hotarare de guvern, lansat in dezbatere publica de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Sprijinul…

- Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de tichete sociale de 2000 de lei pentru noul nascut, care se vor acorda in primele 3 luni de la nastere, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, potrivit Agerpres. "Astazi, 2 august 2021, Ministerul Investitiilor si…

- ”Potrivit propunerii, sprijinul financiar, constand in tichete sociale in valoare de cate 2.000 lei/nou nascut, va fi sustinut din fonduri europene, prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) si va putea acoperi achizitia de alimente, scutece, imbracaminte sau articole sanitare…

- Comisia Europeana (CE) a elaborat planuri de stabilire a unei taxe minime la nivelul blocului comunitar pentru combustibilii de aviatie poluanti, in scopul de a reduce mai rapid emisiile poluante, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters, conform Agerpres. Executivul comunitar lucreaza…

- Grupul celor sapte puteri economice (G7) va elabora un plan masiv de construire de infrastructuri in tarile in dezvoltare, cu obiectivul de a contracara initiativa de acelasi fel a Chinei denumita Belt and Road, sau Noul Drum al Matasii, au anuntat sambata diplomati si Casa Alba in timpul summitului…