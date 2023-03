Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) este urmatorul pas pe drumul Romaniei catre modernizare, dezvoltare si prosperitate, a declarat, joi, prim-ministrul Nicolae Ciuca, subliniind ca in multe domenii importante va fi necesara contributia constructiva a mediului de…

- Aniversarea a 60 de ani de la infiintarea Centrului pentru dezvoltare al OCDE a fost un bun prilej pentru ca fiecare stat membru sa prezinte direcțiile de acțiune pe diferite domenii de activitate. Infiintata in 1961, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) reuneste 38 dintre cele…

- Cercetatoarea in educație Andreea Eșanu face, intr-un interviu pentru Școala 9, o analiza a practicii internaționale in ceea ce privește admiterea la liceu și arata de ce un examen in plus pe langa cel de Evaluare Naționala nu va duce la rezultatele sperate de Ministerul Educației. Posibilitatea ca…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva organizeaza, joi, in fata sediului Guvernului, un amplu miting pentru salvarea padurilor proprietate publica a statului de la instrainare, la care sunt asteptati sa participe circa 5.000 de membri de sindicat si invitati din partea asociatiilor profesionale…

- Goldman Sachs a prognozat in previziunile sale pentru 2023 o scadere de 1,2% a PIB-ului real al Regatului Unit in cursul acestui an, cu mult sub toate celelalte economii majore din G-10 (Grupul celor zece). Scaderea va fi urmata de o expansiune de 0,9% in 2024, anticipeaza banca. Declinul plaseaza Marea…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, miercuri, ca Romania va continua „mai abitir” sa mentina dialogul si sa ia masurile necesare pentru a dovedi ca indeplineste toate standardele si merita sa fie tara membra a spatiului Schengen, informeaza AGERPRES . „Sigur, am avut o asteptare ca in 8 decembrie in…

- Romania a depus, joi, la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica memorandumul initial privind accederea tarii noastre la OCDE. Premierul Nicolae Ciuca, aflat in vizita de lucru la Paris, i-a inmanat, la sediul organizatiei, secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, memorandumul.