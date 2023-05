Benchea- Joca, bronz la Sibiu Veteranul atletismului bacauan, Martin Benchea-Joca iși continua alergarea. Și seria reușitelor. Recent, atletul in varsta de 69 de ani s-a laureat cu bronz la Naționalele Masters de alergare pe șosea, 10 km, desfașurate la Sibiu. Pentru sportivul legitimat la CSM Bacau, care a parcurs proba de la Sibiu cu timpul o ora, un minut și […] Articolul Benchea- Joca, bronz la Sibiu apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

