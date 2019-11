Ben Affleck va fi protagonistul filmului 'Hypnotic', noul thriller al regizorului Robert Rodriguez

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse citate de Variety, Rodriguez si producatorii incearca sa schimbe datele pentru productie pentru a se incadra programului incarcat al lui Affleck. Filmarile ar urma sa aiba loc in luna aprilie a anului viitor. Ben Affleck, in varsta de 47 de ani, va filma luna aceasta, impreuna cu…

- Actorul Ben Affleck va juca rolul unui detectiv in urmatorul thriller de actiune al lui Robert Rodriguez, „Hypnotic”, potrivit news.ro.Personajul lui Affleck va investiga misterul disparitiei fiicei lui si un program guvernamental secret. Potrivit unor surse citate de Variety, Rodriguez…

- Procurorii de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar au inceput, azi, urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu pentru a se efectua cercetari cu privire la aspectele care rezulta…

- Top filme 2019 1. Avengers: Endgame 2.Captain Marvel 3. John Wick: Chapter 3 – Parabellum 4. Alita: Battle Angel 5. The Kid Who Would Be King 6. Godzilla: King of the Monsters 7. Charlie’s Angels 8. The Hustle 9. The Beach Bum 10. Zombieland: Double Tap 11. Pet Sematary 12. Midsommar 13. Ad Astra 14.…

- Regizorul Juliano Dornelles, unul dintre cele mai promitatoare talente ale cinematografiei braziliene, va fi prezent sambata la Les Films de Cannes a Bucarest, la proiectia filmului "Bacurau", pe care il semneaza impreuna cu Kleber Mendonca Filho, pelicula castigatoare a Premiului Juriului la Cannes…

- Continuarea filmului din 2014 produs de Walt Disney Co – „Maleficent”, care va ajunge in curand in cinematografele lumii, pune trei femei in centrul luptei pentru controlul dintre oameni și zane. Angelina Jolie joaca in „Maleficent: Stapana a Raului” rolul nașei intunecate a Aurorei, regina zanelor…

- Politia din Los Angeles a anuntat vineri ca isi va spori prezenta in jurul cinematografelor care vor difuza saptamana viitoare filmul "Joker", aflat in centrul unei polemici generate de temerile referitoare la...

- Institutul Cultural Roman de la Varșovia va fi și in 2019 partener al Festivalului Wschod Kultury. Inny Wymiar / Estul Culturii. Alta Dimensiune de la Bialystok. In data de 29 august, in ziua deschiderii Festiva...