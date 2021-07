Stiri pe aceeasi tema

- Au stralucit pe terenul de fotbal in frunte cu „Tata Puiu” si au fost intitulati „Generatia de Aur”. Acum, copiii lor calca pe urmele celebritatii, dar in cu totul alte domenii: televiziune, actorie, modelling. Fiica lui Anghel Iordanescu, Maria (25 de ani), prezinta stirile sportive la Matinalul de…

- Canta pe cele mai mari scene ale lumii și este adulata de milioane de fani. Cu toate acestea, soprana Angela Gheorghiu, 56 de ani, are o suferința. ”In 31 de ani, nu am fost invitata sa cant in țara mea natala”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook, potrivit click.ro. Celebra soprana Angela Gheorghiu…

- Incredibil! Fostul iubit al lui Jennifer Lopez a fost pozat in timp ce iesea din apartamentul lui Katie Holmes. Fostul jucator de baseball Alex Rodriguez se razbuna, scrie click.ro. Dupa ce a suferit pentru ca a fost parasit de cantareata si actrita Jennifer Lopez (51 de ani) pentru actorul Ben Affleck…

- La multi ani, Bonnie Tyler! Celebra cantareata galeza a implinit 70 de ani la 8 iunie. Ea a povestit ca s-a retras din cariera muzicala dupa ce si-a pierdut increderea de sine, dar ca a fost impresionata enorm de Tina Turner, care a reusit sa o faca mai increzatoare in fortele proprii dupa ce a […]…

- De o saptamana, de cand a fost prins drogat la volan de Poliție, Dan Manole Constantin Fulgeraș, alias Fulgy, este in centrul unui scandal imens. Celebra lui mama, Viorica de la Clejani, i-a luat insa apararea, noteaza click.ro. Cantareața a avut o prima reacție furibunda dupa scandal, luandu-i apararea…

- “Leave A Light On” este una dintre cele mai brute si personale piese ale lui Keir. Inregistrata cu prietena sa de mult timp, Fenne Lily, melodia relateaza intr-un mod transant pierderea, durerea, dar si prietenii care te-au ajutat sa treci peste momentele triste. Mai mult, inspiratia din spatele track-ului…

- Celebra cantareata americana Taylor Swift a lansat vineri o reinregistrare a albumului ei de succes ''Fearless'' din 2008, laureata la premiile Grammy incercand sa preia astfel controlul asupra catalogul sau muzical timpuriu, relateaza Reuters. "Fearless (Taylor's Version)" contine…

