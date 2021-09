Belgia și Olanda, centre-pivot ale traficului de cocaină în Europa, potrivit Europol Belgia și Olanda au devenit principalele placi turnante ale traficului de cocaina catre Europa, înlocuind Spania ca principala cale de intrare în țarile europene, a indicat un raport al agenției europene de poliție Europol, facut public marți, 7 septembrie, citat de Le Figaro.

Profitând de aprovizionarea crescuta de cocaina, în special din Columbia, organizațiile criminale folosesc porturile Rotterdam (Olanda), Hamburg (Germania) și mai ales Antwerp (Belgia) pentru a introduce droguri în Olanda, de unde cocaina este direcționata în toata Europa, a subliniat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

