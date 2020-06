Autoritatile belgiene au detectat un nou focar de contagieri cu coronavirus in randul angajatilor companiei Swisssport Cargo care ofera servicii la sol pe aeroportul din Liege (est) si unde au fost diagnosticate 21 de cazuri pozitive dintr-un total de 200 de lucratori, relateaza luni EFE, titrat de Agerpres. Potrivit radioteleviziunii publice RTBF, angajatii testati pozitiv au fost plasati in carantina iar instalatiile companiei au fost dezinfectate. Responsabilii aeroportului au fost informati “cu mai mult de o saptamana” in urma despre acest nou focar de contagieri, despre care s-a anuntat public…