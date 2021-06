Stiri pe aceeasi tema

- Un trup neinsufletit gasit duminica in estul Belgiei ar putea fi al militarului de extrema dreapta Jurgen Conings, cautat din 17 mai, potrivit primelor elemente ale anchetei, a anuntat Parchetul federal intr-un comunicat, informeaza AFP.

- Trupul neinsufletit al lui Jurgen Conings, instructor militar simpatizant al extremei drepte, care era inarmat si considerat periculos si era cautat din luna mai, a fost gasit, intr-o zona de padure a Belgiei, in apropierea frontierei cu Olanda, informeaza bbc.com.

- Jurgen Conings, fostul militar belgian, devenit instructor de tir, care a disparut luna trecuta cu armament și despre care se credea ca pregatește un atentat, a fost gasit mort, relateaza BBC.

- Un trup neinsufletit gasit duminica in estul Belgiei ar putea fi al militarului de extrema dreapta Jurgen Conings, cautat din 17 mai, potrivit primelor elemente ale anchetei, a anuntat Parchetul federal intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit primelor constatari, cauza…

- Bilantul accidentului din Belgia, unde s-a prabusit cladirea unei scoli in constructie, numara trei victime, printre care si un roman, iar alte doua persoane sunt date disparute, informeaza publicatia RTL.be . A treia victima a fost extrasa sambata dimineata de pompieri dintre daramaturile scolii in…

- Optsprezece persoane au murit dupa ce un incendiu a izbucnit sambata intr-o secție a unui spital Covid din Gujarat, India, relateaza CNN . Este aș treilea mare incendiu izbucnit in ultimul an la facilitațile de tratare și cazare a bolnavilor de coronavirus. Focul a izbucnit la secția ATI a spitalului…

- Bianca Andreescu, 20 de ani, 6 WTA, nu va reveni in circuitul WTA nici nu ocazia turneului de la Madrid, care se va desfașura intre 29 aprilie și 8 mai in capitalșa Spaniei, informeaza HotNews.ro.Sportiva canadiana de origine romana a anunțat ca a trebuit sa renunțe la competiția patronata de Ion Țiriac,…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, s a vaccinat COVID 19.Aceasta a anuntat pe pagina sa de Twitter ca a primit astazi prima doza de vaccin impotriva virusului SARS Cov 2: "Dupa ce am depasit 100 de milioane de vaccinari in UE, ma bucur foarte mult ca am facut, astazi, prima doza de…