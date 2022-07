Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden afirma, in timp ce se pregateste sa se intalneasca cu aliatii din Europa, ca nu se teme de fracturarea aliantei occidentale. El sustine ca razboiul din Ucraina ar putea deveni ”un joc de asteptare”, transmite CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține ca milioane de oameni ar putea muri de foame din cauza blocadei ruse asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra. De partea cealalta, Moscova, prin vocea ministrului sau de Externe susține ca Ucraina trebuie sa-și schimbe retorica pentru a rezolva…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a sustinut astazi ca tara sa nu impiedica exporturile de grau prin porturile ucrainene, insa cea mai buna solutie ar fi tranzitul prin Belarus, transmite Reuters.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat joi ca tara sa a achizitionat din Rusia sisteme de aparare antiaeriana S-400 si rachete Iskander. Belarusul este principalul aliat al Rusiei si are granita cu Ucraina, tara invadata de fortele ruse in urma cu 85 de zile. "Am ajuns la un acord cu (presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin declara ca economia Federatiei Ruse este pe cale sa se "stabilizeze", dupa ce a fost lovita de mai multe serii de sanctiuni occidentale in urma declansarii "operatiunii militare ruse" in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca discuțiile de pace cu Ucraina sunt ”in impas” și ca ”nu va opri operațiunile militare” pana cand Moscova nu va ieși invingatoare. Totodata, liderul rus a catalogat rapoartele

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sustine ca Rusia nu poate sa-si recunoasca greselile pe care le-a facut in politica sa fata de Ucraina de-a lungul anilor, informeaza luni dpa. ‘Lor le este frica sa recunoasca faptul ca, timp de decenii, au adoptat pozitii gresite si au cheltuit resurse colosale…