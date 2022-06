Conform Agerpres, Belarusul, aliat al Rusiei chiar de pe 24 februarie, cand s-a declanșat razboiul din Ucraina, va desfasura in regiunea Gomel mai multe exercitii de mobilizare militara. Acestea vor fi efectuate in lunile iunie si iulie. „In perioada 22 iunie – 1 iulie vor fi organizate exercitii planificate cu comisariatele militare – agentii administrative militare – si cu fortele armate”, a informat comisarul militar al regiunii Gomel, Andrei Krivonosov. Și a mai precizat: „Evenimentele de acest tip sunt organizate in mod traditional pentru a creste pregatirea pentru lupta si mobilizare a comisariatelor…