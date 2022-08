Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei continua sa afecteze negativ economia UE, orientand-o catre o crestere mai redusa si o inflatie mai ridicata in comparatie cu previziunile din primavara, a anuntat joi Comisia Europeana intr-un comunicat citat de Agerpres.

- Ucrainenii care s-au oferit voluntari in cadrul Fortelor de Aparare Teritoriala, unitati de rezerva ale armatei, au primit initial sarcini relativ nepericuloase in parti linistite din vestul Ucrainei neinvadate de rusi. Apoi, dupa pierderile mari de forta de lupta in regiunea Donbas, unde Rusia avanseaza…

- Platforma anuntata de Ursula von der Leyen va fi folosita pentru schitarea nevoilor de investitii, coordonarea actiunii si orientarea resurselor.UE va crea o platforma care sa coordoneze reconstructia Ucrainei dupa razboiul acesteia cu Rusia, a declarat luni presedinta Comisiei Europene, Ursula von…

- Decizia presedintelui rus Vladimir Putin de a declansa o invazie asupra Ucrainei vecine a fost luata cu mult timp inainte, potrivit cancelarului federal german Olaf Scholz. „Cred ca decizia de a declansa acest razboi a fost luata cu un an inainte ca el sa fi inceput si poate chiar mai devreme, pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- In cadrul unui summit de mediu pe care l-a inființat in urma cu cațiva ani, actorul american Arnold Schwarzenegger a ținut un discurs dur la adresa Europei. Actorul de origine austriaca a declarat ca, din cauza dependenței fața de gazul rusesc, Europa practic platește razboiul pe care Rusia l-a declanșat impotriva…

- Difuzarea tuturor posturilor de televiziune cu sediul in Rusia urmeaza sa fie interzisa in Letonia - incepand de miercuri -, anunta luni autoritatea letona de reglementare in domeniul audiovizualului, relateaza AFP. Consiliul national leton al presei electronice in masa (NEPLP) a interzis, dupa anexarea…

- Volodimir Zelenski a declarat ca nu ințelege pe deplin cui i se adreseaza petiția de ridicare a interdicției de a parasi țara pentru barbații de varsta militara și a amintit ca intre 50 și 100 de ucraineni mor zilnic pentru a apara țara de atacurilor rușilor in regiunile de est, in timpul unei intrevederi…