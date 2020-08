Stiri pe aceeasi tema

- Ei subliniaza ca actorul Marius Manole a renuntat la colaborarea cu institutia, ca angajamentul lui Constantin Dogioiu nu a mai fost prelungit si ca alti doi actori au demisionat. Ei vorbesc despre „aspecte de o gravitate deosebita - situatia prezenta din Teatrul «Bulandra» si metoda de lucru a actualului…

- 12 romani, angajati ai unei companii din Berlin, au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, informeaza vineri MAE, precizand și ca trei dintre ei au parasit spatiul de carantinare, riscand chiar inchisoarea.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a criticat cadrele medicale care protesteaza in fața Palatului Victoria și a spus ca echipamentele de protecție speciala nu trebuie folosite pe strada, ca „exercițiu de imagine”, ci doar in incinta unei instituții sanitare.BREAKING…

- Cosmin Gangioveanu, fostul jucator al Universitații Craiova, s-a lasat de fotbal și s-a stabilit in Statele Unite, la Los Angeles, pentru a-și trai „visul american”. Acolo, Gangioveanu a devenit la un moment dat instructor de fitness, ulterior ajungand sa lucreze in domeniul imobiliarelor. ...

- Dupa expirarea perioadei starii de urgenta impusa de pandemia COVID-19, lucrurile s-au tensionat pe piata muncii in majoritatea domeniilor. Sectorul privat local este afectat de recesiunea generata de epidemia cu noul coronavirus, astfel ca marile companii din judetul Iasi au inceput sa isi reduca numarul…

- Noul coronavirus a lovit si in compania FAN Courirer. 23 de ialomiteni, angajati ai firmei, au fost depistati pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, anunta independentonline.ro. Starea lor de sanatate este buna, aflandu-se sub ingrijire medicala la spitale suport COVID-19 din Bucuresti si Fetesti.

- Multe companii vor avea de luat decizii dificile in luna august, sunt de parere specialiștii. Restaurantele, pub-urile și barurile vor fi cel mai puternic afectate. Nu mai puțin de 3,5 milioane de slujbe din acest sector sunt in pericol.

- Anularea planurilor de crestere in cazul multor companii duce in perioada imediat urmatoare la restructurari, pe masura ce fiecare va incerca sa reduca pe cat posibil costurile, noteaza Ziarul Financiar, potrivit Mediafax.Scaderea economica alaturi de contractarea planurilor de afaceri vor…