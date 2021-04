Belarus: Washingtonul ameninţă cu reintroducerea sancţiunilor Statele Unite au avertizat miercuri Belarusul ca va reimpune sanctiuni asupra a noua companii de stat daca Minskul nu elibereaza prizonierii arestati in cursul represiunii manifestatiilor prodemocratie, noteaza AFP. Pe fondul alegerilor contestate din 2006, Washington a interzis toate tranzactiile cu aceste companii petrochimice si industriale, inclusiv cu holdingul petrolier Belneftekhim. Trezoreria SUA a suspendat ulterior aceste sanctiuni in 2015, salutand unele progrese, dar guvernul american a avertizat ca aceasta suspendare nu poate fi reinnoita la urmatorul termen limita, 24 aprilie. "Din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

