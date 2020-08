Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat joi ca mai multi cetateni americani au fost retinuti inaintea alegerilor prezidentiale care se vor desfasura duminica, dar fara sa spuna cand sau de ce, relateaza Reuters.

- Șefa statului major de campanie a candidatei opoziției la prezidențialele din Belarus a fost reținuta pentru puțin timp joi, a anunțat tabara rivalei președintelui autoritar Alexandr Lukașenko, potrivit AFP. Maria Moroz a fost reținuta de "agenții ministerului de Interne", potrivit…

- Un vot anticipat a inceput marti, in Belarus, in vederea alegerilor prezidentiale de duminica, un scrutin in care presedintele autoritarist in exercitiu Aleksandr Lukasenko o infrunta pe Svetlana Tihanovskaia, o opozanta necunoscuta in urma cu cateva luni. Ultimul dictor al Europei a acuzat marti Moscova…

- Cu aproximativ o saptamina inaintea alegerilor prezidentiale din Belarus, zeci de mii de persoane au iesit in strada la un miting al opozitiei, joi, la Minsk. Svetlana Tihanovskaia, o novice in politica, a mobilizat aproximativ 34.000 de oameni intr-un parc din capitala belarusa Minsk, potrivit ONG-ului…

- Presedintele din Malawi, Peter Mutharika, a calificat scrutinul din aceasta saptamana, de repetare a alegerilor prezidentiale din 2019, drept cel mai nereusit din istoria tarii. Adresandu-se presei, presedintele a reiterat acuzatiile partidului de guvernamant, conform carora cativa dintre observatorii…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko l-a promovat joi pe fostul sef al comitetului militar-industrial al tarii in functia de premier, in cadrul unei remanieri a guvernului initiata cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale din Belarus, informeaza dpa. Aleksandr Lukasenko este presedintele…

- Principala forta de opozitie de centru din Polonia l-a desemnat vineri pe primarul Varsoviei drept noul sau candidat la alegerile prezidentiale, un scrutin extrem de perturbat de coronavirus si de probleme legale, potrivit AFP. Alianta formata in jurul partidului de centru Platforma Civica…