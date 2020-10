Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Poliția din Ucraina a spus miercuri ca o angajata a Ambasadei SUA în Ucraina a murit dupa un atac în Kiev și ca în acest moment este cautat un suspect în acest caz, relateaza Reuters. Ulterior, purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Artem Shevchenko, a scris pe…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat la Minsk, in pofida presiunilor politiei, pentru un nou mars de protest impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Manifestantii imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, s-au indreptat spre Palatul…

- Zeci de mii de persoane participa duminica dupa-amiaza la Minsk la un nou protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, in timp ce Ministerul de Interne belarus a anuntat ca in acest weekend au fost retinuti 250 de manifestanti, dintre care 87 se afla in arest, relateaza agentiile DPA si…

- Politia anti-revolta din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le-a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii…

- Polonia a anuntat joi ca l-a convocat la sediul Ministerului sau de Externe pe ambasadorul Belarusului pentru a protesta fata de ''acuzatii nefondate'', dupa ce potrivit presei belaruse presedintele Aleksandr Lukasenko a acuzat Varsovia ca intentioneaza sa anexeze o parte din Belarus in cazul agravarii…