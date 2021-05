Stiri pe aceeasi tema

- Duminica trecuta, Sofia Sapega și iubitul ei, jurnalistul disident Roman Protasevici, au fost reținuți de autoritațile din Belarus. Cei doi erau intr-un avion care decolase de la Atena, cu destinația Vilnius, in Lituania, cand Belarusul a trimis un avion militar și a forțat aeronava civila sa aterizeze…

- Sofia Spenga si jurnalistul Roman Protasevici au fost retinuti, duminica, de autoritatile din Belarus. Ei se afalu intr-un avion care decola spre Vilnius, Lituania, cand Belarus a trimis un avion militar si a fortat aeronava civila sa schimbe directia si sa aterizeze in Minsk.

- Companiile aeriene bieloruse nu mai pot intra in spațiul aerian polonez incepand de joi, 27 mai, iar in cel ceh incepand de vineri, 28 mai.Decizia celor doua țari vine la trei zile dupa ce regimul Lukașenko a forțat un Boeing 737-800NG Ryanair care zbura pe ruta Atena – Vilnius sa aterizeze la Minsk…

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Reprezentanții mai multor organizații nonguvernamentale pentru drepturilor omului din Republica Moldova au cerut eliberarea jurnalistului Roman Protasevici, fondatorul unui canal pe aplicația Telegram, care a fost reținut pe aeroportul de la Minsk, dupa ce o aeronava de pe cursa Atena – Vilnius a fost…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat drept "inacceptabil" incidentul cu avionul de pasageri fortat sa aterizeze in Belarus, indemnand autoritatile de la Minsk sa permita plecarea tuturor persoanelor aflate la bord, anunța Mediafax. "Este total inacceptabil sa fie…

- Comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, a declarat la Digi24 ca avionul Ryanair care a fost deturnat la Minsk din ordinul președintelui Aleksandr Lukașenko a decolat de pe aeroportul din Minsk spre Vilnius, duminica seara, dupa ce a fost percheziționat, dar se pare ca are la bord doar…