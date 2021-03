Belarus: Autorităţile au expulzat un consul polonez Ministerul belarus de externe a anuntat marti expulzarea unui consul polonez în semn de protest fata de participarea acestuia la un moment festiv dedicat "soldatilor blestemati" polonezi care au luptat împotriva ocupatiei germane si apoi a celei sovietice, transmite AFP, citata de Agerpres. Polonia a criticat imediat aceasta decizie si a avertizat ca va lua masuri similare. "Glorificarea criminalilor de razboi este complet inacceptabil pentru noi", afirma ministerul de externe de la Minsk într-un comunicat explicând decizia de a-l expulza pe consulul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Minsk au anunțat vineri, intr-un comunicat, ca au cerut Lituaniei extradarea Svetlanei Tihanovskaia, lidera opoziției din Belarus, urmarita in justiție pentru rolul sau in mișcarea contestatara post-electorala din 2020 impotriva controversatei realegeri a președintelui Lukașenko.…

- Agenția americana a medicamentului (FDA) a confirmat miercuri o eficiența cuprinsa intre 81,7% și 87,6% a vaccinului anti-Covid produs de compania Johnson & Johnson, informeaza News.ro, care citeaza AFP. Documentelereferitoare la eficiența serului au fost facute publice cu douazile inainte de reuniunea…

- Sute de persoane au protestat joi la Varsovia ca urmare a intrarii in vigoare a unei decizii controversate care interzice practic avortul in Polonia, in pofida restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, transmite AFP. Manifestatii de protest au avut loc si in alte orase pentru…

- Maștile de protecție reprezinta o arma importanta impotriva coronavirusului, iar in acest context țarile europene impun cetațenilor folosirea unor maști de calitate. De exemplu, Germania si Austria au impus portul mastilor medicale (chirugicale sau FFP2) in magazine si mijloace de transport, scrie CNN.…

- Polonia a inceput vineri inregistrarea cetatenilor sai cu varste peste 80 de ani pentru vaccinare impotriva noului tip de coronavirus. In felul acesta a demarat a doua etapa a campaniei de vaccinare, informeaza dpa. Șeful cancelariei guvernului polonez, Michal Dworczyk, a anunțat ca in jur de 128.000…

- Minsk a numit drept un document ciudat și inutil Actul privind democrația, drepturile omului și suveranitatea Belarusului, semnat de președintele american Donald Trump. Despre acest lucru a declarat șeful departamentului de informații și diplomație digitala — purtatorul de cuvint al Ministerului de…

- Emiratele Arabe Unite este una dintre primele tari din lume care au inceput administrarea pe scara larga a unui vaccin anti-COVID-19, dupa Marea Britanie, pe 9 decembrie, si Statele Unite, pe 14 decembrie, care folosesc amandoua un vaccin dezvoltat de grupul american Pfizer in colaborare cu compania…

- Autoritațile bieloruse au anunțat joi ca vor interzice parasirea țarii pe rutele terestre începând cu 20 decembrie pentru a combate pandemia de COVID-19, o masura catalogata de opoziție ca o noua forma mascata de reprimare a disidenței, relateaza AFP și Reuters.A fost decisa „suspendarea…