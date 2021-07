Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis care se vaita, in urma cu doua saptamani, ca nu poate face parte din lotul olimpic pentru ca este bolnava s-a oprit, joi dupa amiaza, in optimile turneului de la Gdnya.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Maria Bara (26 ani, 116 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA de la Gdynia (Polonia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 235.238 de dolari. Cap de serie nr. 10, romanca a fost invinsa de Kristina Kucova (Slovacia;…

- Jucatoarea rusa Liudmila Samsonova, locul 106 WTA, venita din calificari, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 500 de la Berlin, potrivit news.ro. Samsonova a invins-o in finala pe sportiva elvetiana Belinda Bencic, numarul 12 mondial si favorita 5, scor 1-6, 6-1, 6-3. Citește…

- Jucatoarea spaniola de tenis Carla Suarez Navarro, revenita in competitie dupa ce a invins cancerul, a fost eliminata in primul tur al turneului de la Roland Garros, ultimul din cariera sa, de americanca Sloane Stephens, cu 3-6, 7-6 (7/4) 6-4, potrivit Agerpres. Suarez, fosta numarul sase…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu, cap de serie numarul 6, a fost eliminata, luni, in primul tur la Roland Garros, de slovena Tamara Zidansek, locul 85 mondial, dupa un meci de trei ore si 20 de minute. Zidansek s-a impus cu scorul de 6-7 [1], 7-6 [2], 9-7. Tamara Zidansek…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu a castigat, duminica, al doilea sau turneu ITF consecutiv la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, potrivit Agerpres. Dinu (28 ani, 547 WTA) a trecut in finala, cu 6-3, 6-4 de Zoe Kruger (Africa de Sud), o jucatoare de 18 ani, aflata pe locul…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Zagreb, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in urma victoriei reusite in fata slovacei Kristina Kucova, cu 1-6, 6-2, 6-1. Dulgheru (31 ani, 1.092 WTA), care a eliminat-o in optimi pe principala…

- Premiile Oscar s-au incheiat, iar scandalul din jurul lor, ca in fiecare an, n-a intarziat sa apara. De data aceasta totul se invarte in jurul Premiului Oscar pentru „Cel mai bun actor in rol principal„, la care au concurat, printre alții, Anthony Hopkins și Chadwick Boseman. Fanii se așteptau ca premiul…