- Petrolul - FCSB, meci contand pentru etapa a 14-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 28 octombrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Infrangerea cu Petrolul, 1-3, ar urma sa fie ultimul meci al Universitații Craiova cu Corneliu Papura (50 de ani) pe banca. Din informațiile Gazetei, Mihai Rotaru il vrea pe bulgarul Valentin Iliev (43 de ani). Rezultatele slabe și revolta fanilor l-au facut pe Mihai Rotaru sa se razgandeasca in privința…

- Operat in cursul dimineții de luni, dupa fractura deschisa de peroneu suferita duminica, la 0-0 cu Petrolul, Dragoș Iancu a povestit cum i-a „reparat” chirurgul Gabriel Dinu piciorul. Mijlocașul lui FC Hermannstadt va reveni la echipa cel mai probabil in ianuarie. Dragoș Iancu, jucatorul caruia petrolistul…

- Gigi Becali, patronul FCSB, continua sa critice arbitrajul lui Istvan Kovacs din CFR Cluj - Petrolul 1-0. Luni seara, Istvan Kovacs le-a refuzat doua lovituri de pedeapsa prahovenilor, in CFR Cluj - Petrolul 1-0, in urma unor faulturi comise de Razvan Sava asupra lui Alexandru Musi, respectiv Arlind…

- Cristi Balaj (52 de ani), fost arbitru, in prezent președintele lui CFR Cluj, a gasit explicații in favoarea deciziilor luate de Istvan Kovacs in duelul cu Petrolul, scor 1-0. Ploieștenii au solicitat doua penalty-uri, dar de fiecare data „centralul” Kovacs a judecat in favoarea ardelenilor. ...

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre deciziile tactice luate de Pintilii și Charalambous din Nordsjaelland - FCSB 2-0, din preliminariile Conference League. Omul de afaceri a laudat un singur jucator dupa meciul din Danemarca, mijlocașul Ovidiu Popescu, despre care a spus ca nu l-ar fi schimbat…

- Mircea Rednic, antrenorul de la UTA Arad, a vorbit despre posibilitatea de a-l transfera pe Vali Gheorghe (26 de ani). Revenit in aceasta vara la FCSB, dupa imprumutul la Umraniyespor, Vali Gheorghe nu se afla in planurile lui Gigi Becali. Iar UTA este unul dintre cluburile care-l vrea, pe langa U Cluj…

- Portarul de rezerva al celor de la FCSB, Andrei Vlad, și-ar fi gasit echipa la care sa plece, dar Gigi Becali nu ar fi fost deloc dispus sa-i dea drumul. Andrei Vlad și-a pierdut postul de titular in favoarea lui Ștefan Tarnovanu și, susțin sursele GSP, ar fi fost pe lista de transferuri a lui [...]…