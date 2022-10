Bebelușii pandemiei: Campioni la mersul de-a bușilea, dar codași la a ”spune” PA cu mânuța Un studiu arata ca bebelușii, veniți pe lume in perioada izolarii pandemice, prezinta ”anumite deficite potențiale in comunicarea sociala”, comparativ cu ceilalți copii. Cercetatorii irlandezi au fost interesați de impactul pe care l-a avut izolarea din pandemie asupra copiilor nascuți in aceasta dura perioada. Pentru aceasta, ei au comparat un grup, format din 309 de copii, in perioada martie – mai 2020 (adica in plina izolare stricta) cu un al doilea grup, compus din 1.629 de bebeluși ale caror capacitați au fost evaluate intre 2008 și 2011. Rezultatele evidențiaza ca mai puțini bebelușii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

