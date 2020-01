Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de copii se vor naște in prima zi a anului 2020, in Romania, potrivit estimarilor UNICEF. Bebelușii romani vor reprezenta 0,126% din totalul estimat de 392.078 de copii nascuți pe 1 ianuarie 2020. Fiji, in Pacific, va fi, cel mai probabil, țara cu primii copii nascuți in 2020, iar Statele…

- Aproximativ 500 de copii se vor naște in prima zi a anului 2020, in Romania, potrivit estimarilor UNICEF. Bebelușii romani vor reprezenta 0,126% din totalul estimat de 392.078 de copii nascuți pe 1 ianuarie 2020. Fiji, in Pacific, va fi, cel mai probabil, țara cu primii copii nascuți in 2020, iar Statele…

- UNICEF anunta depunerea la Senatul Romaniei a unei initiative legislative pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, prin care toti copiii din Romania si familiile lor, dar mai ales cei mai vulnerabili, vor avea acces la un Pachet Minimal de Servicii - protectie, sanatate si educatie…

- UNICEF saluta depunerea la Senat de catre parlamentari de la toate partidele a unui proiect pentru completarea Legii asistentei sociale 292/2011, prin care toti copiii din Romania si familiile lor, dar mai ales cei mai vulnerabili, vor avea acces la un pachet minimal de servicii - protectie, sanatate…

- "Pe 20 noiembrie aniversam o zi esentiala pentru drepturile copilului. De Ziua Internationala a Drepturilor Copiilor si in contextul celei de-a 30-a aniversari a adoptarii Conventiei cu privire la drepturile copilului, 105 state membre au aderat la un Pact Global convenind sa-si reinnoiasca sustinerea…

- Este momentul ca parintii sa fie mai responsabili in ceea ce priveste alimentatia copiilor lor, pentru ca obiceiurile alimentare nesanatoase trebuie stopate, nu-i asa, inca din fasa. Pentru a preveni consecintele nefaste ale obezitatii, ei sunt chemati acum sa acorde o mai mare atentie in cresterea…

- Pentru al treilea an consecutiv, Lidl, in parteneriat cu UNICEF in Romania, susține copiii din comunitațile vulnerabile sa aiba acces la educație incluziva de calitate. Programul se adreseaza elevilor din comunitați vulnerabile, pentru ca, pe termen lung, aceștia sa poata avea acces la oportunitați…