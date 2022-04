Bebeluș scăpat în hazna, mama susține că nu știa că-l naște Un bebeluș a fost recuperat duminica dimineața dintr-o hazna de catre pompieri, mama acestuia susținand ca nu a realizat ca-l naște. Nu se știe cum anume s-ar fi secționat cordonul ambilical, permițand separarea fatului de mama. Duminica dimineața, reprezentanții de la Insectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea au fost solicitați sa intervina in localitatea Pecineaga din județul Constanța. „Bebe „a cazut” in urma nașterii. Femeia nu a realizat ca naște. A fost scos. E o fetița, conștienta, cooperanta, preluata de echipajul SAJ de la fața locului. Momentan colegii sunt inca acolo”, transmit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a fost solicitat duminica sa intervina in localitatea Pecineaga din județul Constanța, unde un nou nascut a cazut intr-o hazna, scrie Ziarul de Constanța. Se pare ca mama nu și-a dat seama ca naște. Fetița a fost preluata de salvatori. La locul accidentului…

- Pompierii din Constanța au intervenit duminica dimineața pentru salvarea unui nou-nascut dintr-o hazna in localitatea Pecineaga, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Pecineaga din judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un eveniment produs pe strada Eternitatii. Un nou nascut a cazut intr o hazna. La locul accidentului au fost…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea Valu lui Traian, dinspre Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a participat luni la intalnirea cu reprezentantii societatii civile pe tema coordonarii campaniei „Ucraina – Impreuna ajutam mai mult”, informeaza AGERPRES . „Prim-ministrul Romaniei si reprezentantii asociatiilor au pledat pentru mentinerea unui dialog permanent pentru…

- Accident rutier cu victime in municipiul Constanta.Conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre un accident rutier produs in zona Poarta 1 din municipiul Constanta. Un autoturism s a rasturnat. Doua persoane au fost ranite. Sursa foto cu rol…

- Un incendiu iscat miercuri la o terasa, pe plaja Modern din Constanta, a fost stins dupa aproximativ trei ore de interventie a pompierilor, el fiind cauzat de un foc facut de oameni ai strazii si lasat nesupravegheat, dupa cum a informat ISU “Dobrogea”. “Foc deschis in spatii inchise. Oameni ai strazii…

- Un barbat din Medgidia a fost gasit decedat la piciorul podului rutier din localitate, dupa ce s-ar fi aruncat in gol, din cauza unei sume mari de bani pierdute la jocurile de noroc. In dimineata zilei de 15 ianuarie, lucratori ai Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin 112, ca la piciorul…