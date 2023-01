Un copil in varsta de cinci luni a fost diagnosticat cu flurona, boala care combina COVID-19 cu virusul gripal. In prezent, bebelușul este internat la Spitalul Județean Suceava. Atunci cand au observat ca nu se simte bine, parinții bebelușului de cinci luni l-au dus la spital. Medicii au descoperit ca avea febra foarte mare și l-au testat pentru dubla infectare, iar rezultatul a fost concludent. Bebelușul a fost confirmat atat cu COVID-19, cat și cu virusul gripal. Din fericire, copilul nu are insuficiența respiratorie și nici alta problema de sanatate, astfel ca medicii sunt optimiști in privința…