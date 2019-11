Bebeluș de 4 luni al unei mame de 15 ani, decedat în condiții suspecte In aceasta dimineața, in jurul orei 5.30, polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul ca un copil, de 4 luni, se afla in stare de inconștiența. Din pacate, echipajul medical sosit la fața locului nu a putut face nimic pentru micuț și a declarat decesul. Cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul Județean de Medicina Legala Brașov in vederea efectuarii necropsiei și stabilirii cauzei reale a decesului. „Se efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infracțiunii de «ucidere din culpa», instrumentat sub coordonarea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

