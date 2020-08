Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu peste 30 de ani, unul din cei mai buni regizori romani, Nicolae Margineanu, scotea pe marele ecran unul din filmele reper, ”Padureanca”, un film cu o pleiada de actori de prima mana dar și un film ce a vea sa devina o piatra de temelia la cariera unei tinre pe atunci, necunoscuta, […] The…

- Cineastii belgieni Jean-Pierre si Luc Dardenne, de doua ori laureati ai Palme d'Or la Cannes, vor primi in aceasta toamna la Lyon Prix Lumiere, ce recompenseaza in fiecare an o perosnalitate marcanta a cinematografiei, au anuntat joi organizatorii, citati de Le Figaro, anunța news.ro.Regizorii…

- Ultimele zile nu au fost tocmai bune pentru Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la Asia Express. Aceasta a postat un video pe contul de Instagram, in care le spune admiratorilor cu ce probleme de sanatate se confrunta. Se pare ca toate problemele vin de la lipsa fierului din corp, dupa cum a spus…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea cere demisia ministrului Municii, Violeta Alexandru, despre care afirma ca ii umileste pe pensionari: „Cum sa tii sute de oameni, la Casele de pensii, in picioare, pe canicula, fara un punct de prim ajutor, fara apa, fara o buna organizare in interior, astfel incat…

- Deputatul PSD Florin Iordache, care conduce sedinta de plen a Camerei Deputatilor in locul lui Marcel Ciolacu, i-a atras atentia Olgutei Vasilescu sa incheie discursul sustinut la tribuna. Vizibil nemultumita, Lia Olguta Vasilescu si-a taxat imediat colegul de partid.

- Alexandru Balan, un vlogger in varsta de 28 de ani, care are sute de mii de abonați pe canalul de Youtube, a starnit revolta pe internet, dupa ce a descris in amanunt, intr-un live stream, cum ar viola fetele minore care se imbraca „prea sumar”. Poliția s-a autosesizat in acest caz și a declanșat o…

